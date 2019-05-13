В Омске на Левобережье перекроют дороги

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-13T10:18:52+03:00

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В Омске в эту пятницу, 17 мая пройдет городской легкоатлетический пробег «Неделя бега - эстафета Памяти». Из-за этого на Левобережье перекроют две дороги. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение для всех видов транспорта запретят 17 мая с 10.30 до 13.00 по следующим улицам:

- улица Перелета (на участке от проспекта Комарова до улицы Ватутина),

- четная сторона улицы Ватутина (на участке от улицы Перелета до дублера улицы Лукашевича).

Из-за ограничений изменится и схема движения автобусов и маршруток:

- движение автобусов маршрутов № 21, 78, 61, 96 в обоих направлениях будет организовано по проспекту Комарова и улице Лукашевича, без проезда по улице Перелета и Ватутина;

- движение автобусов маршрута № 88 в направлении улицы Лукашевича будет организовано с бульвара Архитекторов (с левым поворотом на улицу Волгоградскую и с правым поворотом на улицу Лукашевича) и далее — по утвержденным схемам, в обратном направлении — без изменений схем движения;

- движение троллейбусов маршрутов № 7, 16 в указанный период будет приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU