2019-05-13T09:58:53+03:00
Происшествия

В Омске водитель «Яндекс. Такси» снес фонарный столб

Столб перегородил улицу Энтузиастов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель «Яндекс. Такси» снес фонарный столбВ Омске водитель «Яндекс. Такси» снес фонарный столбФото: vk.com
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В социальных сетях омичи поделились фото с места аварии на улице Энтузиастов в городке нефтяников. На фото видно, что водитель такси врезался в фонарный столб, который не выдержал сильного удара и упал прямо на крышу машины. Также столб перегородил улицу, из-за аварии автомобилистам приходится аккуратно объезжать накренившийся столб, который может упасть в любую секунду.

По всей видимости, удар был очень сильным, однако неизвестно, пострадал ли в аварии водитель или пассажиры. Также очевидцы не сообщили, из-за чего произошла авария, предположительно, водитель не справился с управлением. В комментариях очевидцы отметили, что водитель машины сразу же скрутил номера на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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