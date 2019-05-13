В омской мэрии объяснили сбой в работе светофоров
Первый рабочий день после продолжительных майских праздников не для всех начался хорошо. Водители, ехавшие сегодня, 13 мая, утром на работу попали в небольшие пробки из-за неработающих светофоров.
– В 8.40 произошел сбой в программном обеспечении контура связи светофорного объекта на пересечении улиц Красный Путь – Рабиновича, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской мэрии. – Сбой был своевременно отслежен автоматической системой регулировки работы светофоров и дистанционно устранен специалистами бюджетного учреждения «Транссигнал» в течение 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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