2019-05-13T09:31:25+03:00
Общество

В Омске поймали наркоманов с «солью» и героином

Их уже судили и освободили условно-досрочно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали наркоманов с «солью» и героиномВ Омске поймали наркоманов с «солью» и героиномФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Омске в микрорайоне «Тополиный» полицейские задержали мужчину, у которого нашли 4 грамма героина. Он планировал продать наркотики. На следующий день стражи порядка поймали еще одного мужчину, у него нашли 1 грамм наркотика «соль». Пакетик он также планировал продать.

В Омске поймали наркоманов с «солью» и героином Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске поймали наркоманов с «солью» и героиномФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В пресс-службе полиции рассказали, что на обоих мужчин завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Также в ведомстве пояснили, что омичи уже имели судимость за подобные преступления. Одного из них осудили на 5 лет, а второго на 1 году и 2 месяца. Но за хорошее поведение их освободили условно-досрочно. Сейчас их арестовали, по всей видимости, наркодилерам вновь придется отправиться за решетку.

В Омске поймали наркоманов с солью и героином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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