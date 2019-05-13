2019-05-13T08:46:35+03:00
Общество

Пограничники поймали двух нелегалов, дважды пытавшихся попасть в Омск

На них завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пограничники поймали двух нелегалов, дважды пытавшихся попасть в ОмскПограничники поймали двух нелегалов, дважды пытавшихся попасть в ОмскФото: Александр ГЛУЗ
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Два иностранца – один из Армении, другой из Узбекистана, попытались нелегально попасть в Омск через границу с Казахстаном. Однако на пункте пропуска в Исилькуле их остановили и поместили сначала в центр временного содержания, а затем их выдворили в Казахстан. Однако в тот же день, как только их отправили через границу, они решили снова попасть в Омск.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что они пешком добрались до границы и, помогая друг другу, они перелезли через колючую проволоку. Однако их сразу же поймали пограничники. На иностранцев завели уголовное дело, а по решению суда их заключили под стражу. Сейчас им может грозить до 6 лет тюрьмы по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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