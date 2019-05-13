2019-05-13T08:01:56+03:00
Общество

В Омске появилось видео погони полицейских за пьяным водителем

Ему выписали несколько штрафов [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Полицейские патрулировали улицу Конева и обратили внимание на машину «Хонда Торнео». Автомобиль резко маневрировал на дороге, поэтому полицейские решили его остановить. Однако водитель машины только увеличил скорость и поехал в сторону улицы Волгоградская. Полицейские пустились в погоню за машиной, которая заехала во дворы. Беглеца удалось поймать только в районе дома № 103 на улице Кондратюка.

Как сообщили в полиции, за рулем машины был 34-летний житель Омского района. Несмотря на то, что он явно был сильно пьян, он отказался «дышать в трубочку». Его отстранили от управления машиной и выписали ему ряд штрафов: за проезд на красный, за то, что он не остановился по требованию и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Погоня 11 мая.11 мая в 23:50 часов на ул. Конева инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Хонда Торнео . Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, однако последний, только увеличил скорость и продолжил движение в направлении ул. Волгоградская. В результате преследования в районе дома №103 на ул. Кондратюка автомобиль был остановлен. В ходе проверки установлено, что автомобилем управлял 34-летний житель Омского района, который имел явные признаки опьянения. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако от прохождения он отказался. В результате чего был отстранен от управления транспортным средством. За нарушение Правил дорожного движения в отношении задержанного составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12); невыполнение законного требования об остановке транспортного средства (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ); невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянени

ИСТОЧНИК KP.RU

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