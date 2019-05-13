2019-05-13T07:57:43+03:00
Общество

Омича, укравшего деньги с карты пенсионерки, отправили за решетку

За потраченные 6 тысяч его приговорили к году в колонии строгого режима
Анна МИКУЛА
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Омич расплачивался в магазинах чужой картой.Омич расплачивался в магазинах чужой картой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел в начале декабря в Советском округе. 70-летняя местная жительница выронила банковскую карту недалеко от магазина, которую подобрал прохожий. 28-летний мужчина решил воспользоваться находкой. Выяснилось, что карта бесконтактная и ей можно оплачивать покупки до тысячи рублей, не вводя пин-код. В общей сложности омич накупил продуктов и вещей на 6 тысяч. Потом его задержали.

- Вину в совершении преступления он признал и частично возместил причиненный материальный ущерб, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд, с учетом наличия у него непогашенных судимостей, а также нахождения у него на иждивении несовершеннолетних детей, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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