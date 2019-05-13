Омичей зовут наводить порядок на берегу озера

СЕГОДНЯ 07:42 2019-05-13T07:42:27+03:00

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Неравнодушные омичи решили навести порядок вокруг озера за «АТ-Маркетом» на улице Дианова. Там пройдет субботник.

- Очень красивое место, в том районе, пожалуй, единственный участок земли, где можно отдохнуть среди деревьев и у воды. Но, как в любом бесхозном месте, там начала образовываться самая настоящая свалка, - пишут организаторы субботника. - На субботнике отдельно соберем стекло, пластик, метал. Если есть лодка, грабли - будет хорошим подспорьем, приносите. Обязательно берем перчатки. Администрация обещала вывезти мусор и выделить мешки, но, если захватите мешки с собой - лишними не будут. Мусора много.

Также предлагают взять с собой чай в термосе и печенье - после уборки они планируют устроить пикник на берегу озера. Участники собираются в 10.45 у «АТ-Маркета» 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU