СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-13T07:36:29+03:00

В домах и в детских садах в центре Омска отключат воду Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Воды в ряде домов в центре города отключат в эту среду, 15 мая, в 10.00, включат ее только в 06.00 утра на следующий день, 16 мая. Воды в домах и административных зданиях не будет из-за ремонта трубопровода по улице Набережная Тухачевского, сообщили в «ОмскВодоканале».

Воды не будет по следующим адресам:

- жилые дома и дома с административными помещениями и административные здания по ул. Набережная Тухачевского, 18; 20; 22; 20а. ул. Волочаевская, 9в; 13д; 13е; 15е; 15в. ул. Фрунзе, 1к3; 1; 1к4. ул. Кемеровская, 2; 4; 6; 1/1, 2а;

- детский сад по ул. Кемеровская, 4/1; 6а;

- детский сад по ул. Волочаевская, 9б;

- пожарные гидранты: № 231 по ул. Кемеровская, 1/1; № 150 по ул. Кемеровская, 4; №450 по ул. Кемеровская, 4к1; №112 по ул. Волочаевская, 13д; № 92 по ул. Волочаевская, 13е; №91 по ул. Волочаевская, 9в; №126 по ул. Волочаевская, 9в; № 128 по ул. Фрунзе, 1В; № 131 по ул. Волочаевская, 9б.

ИСТОЧНИК KP.RU