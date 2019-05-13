2019-05-13T07:36:29+03:00
Общество

В домах и в детских садах в центре Омска отключат воду

Там будут ремонтировать трубопровод
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В домах и в детских садах в центре Омска отключат водуВ домах и в детских садах в центре Омска отключат водуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Воды в ряде домов в центре города отключат в эту среду, 15 мая, в 10.00, включат ее только в 06.00 утра на следующий день, 16 мая. Воды в домах и административных зданиях не будет из-за ремонта трубопровода по улице Набережная Тухачевского, сообщили в «ОмскВодоканале».

Воды не будет по следующим адресам:

- жилые дома и дома с административными помещениями и административные здания по ул. Набережная Тухачевского, 18; 20; 22; 20а. ул. Волочаевская, 9в; 13д; 13е; 15е; 15в. ул. Фрунзе, 1к3; 1; 1к4. ул. Кемеровская, 2; 4; 6; 1/1, 2а;

- детский сад по ул. Кемеровская, 4/1; 6а;

- детский сад по ул. Волочаевская, 9б;

- пожарные гидранты: № 231 по ул. Кемеровская, 1/1; № 150 по ул. Кемеровская, 4; №450 по ул. Кемеровская, 4к1; №112 по ул. Волочаевская, 13д; № 92 по ул. Волочаевская, 13е; №91 по ул. Волочаевская, 9в; №126 по ул. Волочаевская, 9в; № 128 по ул. Фрунзе, 1В; № 131 по ул. Волочаевская, 9б.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске появилось видео погони полицейских за пьяным водителем
Омича, укравшего деньги с карты пенсионерки, отправили за решетку
Омичей зовут наводить порядок на берегу озера
В Омске на видео сняли борьбу двух семей за парковочное место
На этой неделе в Омске выпадет снег
Бывшую омичку обвинили в смерти Сергея Доренко
В Омске в аварии с автобусом и легковушкой пострадала кондуктор
«Это не для ваших, а наших детей»: В Омске пенсионерка не пускает в песочницу других ребятишек
Омичи жалуются: их переселяют из аварийного общежития в полуразрушенный дом
Непостоянный май в Омске: после +30, синоптики обещают снег
В Омской области горел храм
На видео попало задержание в Омске пьяной женщины-водителя
Омичи, у которых сгорели сразу 4 дома, просят о помощи
В омском парке установят новый аттракцион за 2,6 миллиона
Гаишники второй раз поймали омичку пьяной за рулем