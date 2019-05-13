Бывшую омичку обвинили в смерти Сергея Доренко

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-13T06:57:54+03:00

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9 мая не стало известного российского журналиста Сергея Доренко. Он скончался на 60-м году жизни, по предварительным данным, от сердечного приступа. Однако дату прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» внезапно перенесли на неопределенный срок, а его супруге Юлии Силявиной запретили выдавать тело.

Как выяснилось, старшие дочери от первого брака потребовали провести тщательную посмертную экспертизу. Женщины заподозрили молодую жену своего отца в причастности к его смерти.

Екатерина и Ксения Доренко отменили кремацию тела журналиста и заявили, что якобы ранее у их отца не было проблем со здоровьем. Вдова же предоставила документы, подтверждающие диагноз «аневризма аорты», поставленный еще в 2016-м и подтвержденный в 2017 году.

Напомним, что Юлия Силявина работала журналистом на омском телеканале и познакомилась с Доренко, когда он приехал в командировку в наш город. Сейчас ей 35 лет, у них родились две дочери. Кроме того, у Сергея Доренко остались трое детей от первого брака – две дочери и сын.

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ИСТОЧНИК KP.RU