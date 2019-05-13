СЕГОДНЯ 04:59 2019-05-13T05:01:12+03:00

В Омске в аварии с автобусом и легковушкой пострадала кондуктор Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария случилась в Омском районе на одной из остановок по дороге «Омск - Красноярка» около четырех часов дня. 62-летний водитель машины марки «Лада Приора» ехал со стороны Омска. В районе 33 километра он не заметил автобус, который высаживал пассажиров на остановке и врезался в него. Автобус ехал маршруту № 197 «улица Бархатовой - мкр. Крутая Горка», в салоне было 25 пассажиров. Удар был настолько сильным, что перед легковушки оказался полностью разбит.

- В результате происшествия водитель автомобиля "Лада Приора" и кондуктор маршрутного автобуса-женщина 1983 г.р. доставлены в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU