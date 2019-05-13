2019-05-13T04:46:33+03:00
Общество

«Это не для ваших, а наших детей»: В Омске пенсионерка не пускает в песочницу других ребятишек

Конфликт у детской площадки попал на видео [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Скандал произошел в одном из омских дворов. О нем рассказала в социальных сетях мама одного из малышей. Она все сняла на видео. Женщина с ребенком хотела поиграть в песочнице, однако в их планы вмешалась рассерженная пенсионерка. Она стала закрывать песочницу щитом и решила прогнать маму с ребенком. Все это пожилая женщина объяснила тем, что детская площадка не для чужих ребятишек.

- Вот посмотрите: закрывает песочницу. У нас шесть деток, никому не дают играть. Отобрали лопатку, - комментирует на ролике обиженная омичка.

- Это не для чужих, а наших детей, - заявляет пенсионерка.

- Да? А какая между ними разница?

- А вот такая! - ответила пожилая женщина и продемонстрировала в камеру фигу.

В Омске бабуля запрещает играть "чужим" детям в песочнице.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске появилось видео погони полицейских за пьяным водителем
Омича, укравшего деньги с карты пенсионерки, отправили за решетку
Омичей зовут наводить порядок на берегу озера
В домах и в детских садах в центре Омска отключат воду
В Омске на видео сняли борьбу двух семей за парковочное место
На этой неделе в Омске выпадет снег
Бывшую омичку обвинили в смерти Сергея Доренко
В Омске в аварии с автобусом и легковушкой пострадала кондуктор
Омичи жалуются: их переселяют из аварийного общежития в полуразрушенный дом
Непостоянный май в Омске: после +30, синоптики обещают снег
В Омской области горел храм
На видео попало задержание в Омске пьяной женщины-водителя
Омичи, у которых сгорели сразу 4 дома, просят о помощи
В омском парке установят новый аттракцион за 2,6 миллиона
Гаишники второй раз поймали омичку пьяной за рулем