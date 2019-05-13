«Это не для ваших, а наших детей»: В Омске пенсионерка не пускает в песочницу других ребятишек

СЕГОДНЯ 04:46 2019-05-13T04:46:33+03:00

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Скандал произошел в одном из омских дворов. О нем рассказала в социальных сетях мама одного из малышей. Она все сняла на видео. Женщина с ребенком хотела поиграть в песочнице, однако в их планы вмешалась рассерженная пенсионерка. Она стала закрывать песочницу щитом и решила прогнать маму с ребенком. Все это пожилая женщина объяснила тем, что детская площадка не для чужих ребятишек.

- Вот посмотрите: закрывает песочницу. У нас шесть деток, никому не дают играть. Отобрали лопатку, - комментирует на ролике обиженная омичка.

- Это не для чужих, а наших детей, - заявляет пенсионерка.

- Да? А какая между ними разница?

- А вот такая! - ответила пожилая женщина и продемонстрировала в камеру фигу.

В Омске бабуля запрещает играть "чужим" детям в песочнице.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU