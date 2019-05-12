Омичи жалуются: их переселяют из аварийного общежития в полуразрушенный дом

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-12T09:43:31+03:00

Тем временем, их старое жилье снесут уже в ближайшее время

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7 мая жильцам общежития на 6-ой Западной, 1 пришло уведомление от мэрии, что их дом признан аварийным и стоит на первом месте по расселению.

В качестве временного варианта им предложили многоэтажку на улице 40 лет Ракетных Войск, 19 в поселке Степном. Людям сообщили, что им предоставят соответствующие по размеру квартиры, которые требуют небольшого косметического ремонта, но соответствуют санитарным нормам. Рядом расположены школа и детский сад, на этаже есть кухня, вода и туалет.

Фото: vk.com/inci55

– Жители съездили и посмотрели предложенный, охраняемый, со слов чиновников, дом, – жалуется в соцсетях анонимный автор. – Сырость, запах гнили и мочи, ободранные стены, условия не для людей – животных содержат лучше. Жильцы дома по доброте душевной показали свои условия проживания – в комнатах полы не скрипят, а пружинят, вот-вот провалятся. В доме ремонта капитального не было более 30 лет, бывшая казарма, люди болеют. Посоветовали на крайний случай снять жилье.

Также сообщается, что аварийное общежитие, из которого переселяют людей, в любом случае будет снесено. По предварительным оценкам, оно простоит в лучшем случае до осени.

ИСТОЧНИК KP.RU