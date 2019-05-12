2019-05-12T08:48:58+03:00
Общество

Непостоянный май в Омске: после +30, синоптики обещают снег

Резкое похолодание начнется уже в понедельник
Анна МИКУЛА
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Вместе с продолжительными майскими праздниками в Омской области закончится и жара. Рабочая неделя начнется с резкого похолодания.

По данным Обь-Иртышском УГМС, в понедельник, 13 мая, днем ожидается +11…+16 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Возможны дождь и мокрый снег.

Во вторник, 14 мая, днем будет +9…+14, ночью +1…+6 градусов.

Такая прохладная погода продержится в регионе до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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