Непостоянный май в Омске: после +30, синоптики обещают снег
Резкое похолодание начнется уже в понедельник
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Вместе с продолжительными майскими праздниками в Омской области закончится и жара. Рабочая неделя начнется с резкого похолодания.
По данным Обь-Иртышском УГМС, в понедельник, 13 мая, днем ожидается +11…+16 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Возможны дождь и мокрый снег.
Во вторник, 14 мая, днем будет +9…+14, ночью +1…+6 градусов.
Такая прохладная погода продержится в регионе до конца недели.
ИСТОЧНИК KP.RU