На видео попало задержание в Омске пьяной женщины-водителя

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-12T08:08:03+03:00

Как выяснилось, она уже была лишена прав за езду в нетрезвом виде [видео]

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Экипаж ДПС в районе улицы 21-ой Амурской заметил подозрительную «Ладу». Автомобиль остановили, чтобы выяснить, что происходит. За рулем сидела 31-летняя гостья Омска, приехавшая в город из области.

У водителя были все признаки опьянения, и ей предложили пройти тест на алкоголь. Задержание попало на видео.

– Предлагаем вам пройти медосвидетельствование на месте при помощи алкотектора, – объясняет ей полицейский. – Будете проходить?

– Я не знаю, – заплетающимся языком отвечает «автоледи».

– Можете проходить, можете нет. Я вас заставить не могу.

– Нет.

– В медицинском учреждении будете проходить?

– Нет.

Напомним, что отказ от медосвидетельствования автоматически считается признанием водителя нетрезвым. Как выяснилось, задержанная была лишена прав. В октябре 2014 года ее уже ловили пьяной за рулем.

– Женщина привлекалась к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В ноябре 2014 года судом она признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением прав на 18 месяцев. Однако водительское удостоверение она не сдала.

На этот раз любительнице выпить за рулем грозит уже не административное, а уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Женщина-водитель с признаками опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU