Омичи, у которых сгорели сразу 4 дома, просят о помощи

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-12T07:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезный пожар в частном секторе Ленинского округа оставил без крова над головой сразу несколько семей. В результате ЧП огнем были сильно повреждены четыре дома по улице 2-ая Ломоносова в районе Телевизионного завода. Хозяева опасаются, что своими силами за лето до наступления холодов не успеют отстроить жилье заново и просят помощи.

– У моей тети и сестренки с семьей, в которой двое маленьких деток, сгорели 4 дома, из них 2 наших, – пишет в соцсетях родственница погорельцев. – Сгорело все! В момент пожара все находились на работе. Сейчас они проживают в соцгостинице. Помогите нам, пожалуйста, в разборе завалов. Один дом надо разбирать до фундамента, у второго – крышу до окон. Самим это очень долго, а времени совсем мало, не успеешь оглянуться – зима! На найм рабочих у нас нет средств. Если у кого-то остался какой-либо стройматериал, будем очень благодарны! Примем любую помощь!

Узнать, как помочь, можно по т. 8 950 788 2396.

ИСТОЧНИК KP.RU