2019-05-11T11:38:42+03:00
Общество

В омском парке установят новый аттракцион за 2,6 миллиона

Он будет называться "Светофор"
Станислав МУХИН
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Очередной новый аттракцион появится в главном парке города - в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска. Он будет называться "Светофор" и рассчитывают, что главными его посетителями станут малыши.

Аттракцион представляет собой круглую площадку с машинками по краям. В его середине будет расположен игрушечный светофор. Стоимость нового развлечения - 2,6 миллиона рублей. Его привезут из Волгограда. Новый аттракцион рассчитан одновременно на 12 детей. Взрослые смогут сопровождать своих детей и находиться на этой платформе.

Ранее власти сообщали о приобретении аттракциона "Гусеница" и качелей "Ермак".

ИСТОЧНИК KP.RU

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