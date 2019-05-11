2019-05-11T11:22:40+03:00
Общество

Гаишники второй раз поймали омичку пьяной за рулем

Она отказалась дышать в трубочку
Станислав МУХИН
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Праздники - горячая пора для омских гаишников. Все эти дни они проводят рейды против пьяных водителей. Любителей ездить за рулем под мухой хоть отбавляй. За 10 мая инспекторы поймали 39 пьяных водителей. Одной из них стала 31-летняя жительница района Омской области.

Причем она попалась на этом нарушении уже повторно. Сотрудники ДПС остановили ее "Лада Самара". На предложение подышать в трубочку омичка ответила отказом, а это значит, что ей автоматически грозит лишение прав за вождение в нетрезвом виде. Так как это повторное нарушение, сибирячка может еще и стать фигуранткой уголовного дела.

- Вынесено постановление о прекращении административного делопроизводства, в связи с наличием признаков уголовно-наказуемого деяния по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - рассказали подробности "Комсомолке" в пресс-службе УГИБДД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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