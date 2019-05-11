2019-05-11T08:58:21+03:00
Общество

Омску отдадут еще 10 трамваев, списанных в Москве

Об этом договорились руководители региона
Станислав МУХИН
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ФОТО: МП Муниципальный транспортФОТО: МП Муниципальный транспорт
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Очередная партия хоть и не новой, но свежей техники в следующем году поступит в Омск. Руководство региона договорилось со столичными чиновниками о поставке в наш город в течение 2020 года 10 трамваев, списанных в Москве. Об этом сообщают в мэрии.

- Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в 2020 году на безвозмездной основе передаст муниципальному предприятию «Электрический транспорт» 10 трамвайных вагонов модели 71-619А, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе администрации города.

Добавим, что в Омске уже работают 5 московских трамваев, которые отремонтировали и привели в порядок. Всего же на линию ежедневно выпускают в городе 65 трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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