Омичи после празднования Дня Победы оставили больше 100 тонн мусора

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-11T08:03:05+03:00

Коммунальщики убирали его 9 Мая и весь следующий день

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Особая нагрузка легла на омских коммунальщиков 9 Мая. В мэрии подсчитали, сколько мусора жители оставили после себя за время празднования Дня Победы. Оказалось, что после омичей осталось порядка 107 тонн различных отходов. Больше всего мусора по окончании салюта. Работники дежурили в парках и скверах 9 Мая. Урны очищались по мере необходимости.

- Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к работам сразу же по окончании праздничного салюта, сбор мусора осуществлялся в оперативном режиме и в часы проведения праздника. Мусор на тротуарах, остановках и площадях убирался силами дежурных бригад, работы проводились в 3 смены. Техника и люди работали всю ночь, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Кроме того, на уборку территории всех округов была дополнительно выведена и мини-техника — это 16 парковых пылесосов.

ИСТОЧНИК KP.RU