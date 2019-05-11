2019-05-11T08:03:05+03:00
Общество

Омичи после празднования Дня Победы оставили больше 100 тонн мусора

Коммунальщики убирали его 9 Мая и весь следующий день
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Особая нагрузка легла на омских коммунальщиков 9 Мая. В мэрии подсчитали, сколько мусора жители оставили после себя за время празднования Дня Победы. Оказалось, что после омичей осталось порядка 107 тонн различных отходов. Больше всего мусора по окончании салюта. Работники дежурили в парках и скверах 9 Мая. Урны очищались по мере необходимости.

- Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к работам сразу же по окончании праздничного салюта, сбор мусора осуществлялся в оперативном режиме и в часы проведения праздника. Мусор на тротуарах, остановках и площадях убирался силами дежурных бригад, работы проводились в 3 смены. Техника и люди работали всю ночь, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Кроме того, на уборку территории всех округов была дополнительно выведена и мини-техника — это 16 парковых пылесосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омску отдадут еще 10 трамваев, списанных в Москве
Сибиряки остались недовольны салютом в Омской крепости на 9 Мая
9 Мая в аварии с омской маршруткой пострадала 5-летняя девочка
В Омске тушили завод пластмасс, загоревшийся повторно
В Омске сняли на видео, как мотоциклист на Красном Пути сбил женщину
9 Мая омичам раздали около 80 тысяч георгиевских ленточек
Омские студенты зажгли окнами общежития слово «Победа»
В День Победы во время запуска салюта в Омске загорелся берег
В Омске горел бывший завод пластмасс
В честь Дня Победы под окнами 97-летнего омского ветерана оркестр сыграл военные песни
Омские зэки нарисовали картину по мотивам фильма «А зори здесь тихие...»
К Дню Победы омич Анатолий Коненко создал «Родину-мать» размером с кедровый орех
В Новосибирске обнаружили машину убитого омича Ильи Лукашевича
Руководство омской Росгвардии поздравляет омичей и гостей региона с Днем Победы
В Омске сотрудники Росгвардии присоединились в всероссийской акции Георгиевская ленточка
Майские акции в ЛИНЛАЙН: Ботокс в подарок и скидка 35% на биоревитализацию
Ректор Омского политеха Анатолий КОСЫХ: Обучение в ОмГТУ - шанс получить качественное и престижное образование
На «Военной» станции поздравили ветеранов
ТВ-3 запустит в производство продолжение аниме «Первый отряд» - если зрители проголосуют рейтингом