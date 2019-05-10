2019-05-10T11:53:51+03:00
Происшествия

9 Мая в аварии с омской маршруткой пострадала 5-летняя девочка

Газелист столкнулся с "Лексусом"
Станислав МУХИН
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У маршрутки незначительные повреждения.У маршрутки незначительные повреждения.Фото: ВКонтакте
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Днем 9 Мая в центре Омска произошла авария с участием маршрутки. На улице Орджоникидзе микроавтобус "Фиат" врезался в ехавший впереди "Лексус". Все случилось в 15 часов.

- Предварительно установлено, что водитель «Фиат» мужчина 1988 г.р., двигаясь по ул. Орджоникидзе, в районе пересечения с ул. Фрунзе допустил столкновение с автомобилем «Лексус», двигавшимся в попутном направлении, - рассказали подробности аварии "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

В итоге один пассажир маршрутки №387 пострадал - 5-летняя девочка оказалась в больнице. Всего же в салоне микроавтобуса находились 15 человек. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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