9 Мая омичам раздали около 80 тысяч георгиевских ленточек

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-10T08:18:24+03:00

Их можно было взять у волонтеров

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Власти подвели итоги празднования Дня Победы в Омске. В этот день во многих точках города совершенно бесплатно раздавали главный символ 9 Мая - георгиевские ленточки. За это отвечали волонтеры.

У многих омичей уже были на одежде приколоты георгиевские ленты - они позаботились об этом сами. Другие охотно брали символ у волонтеров. Раздавали ленты с 3 мая. Всего же, как рассказали в штабе волонтеров, за майские праздники омичи получили порядка 80 тысяч ленточек.

ИСТОЧНИК KP.RU