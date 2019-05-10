Омские студенты зажгли окнами общежития слово «Победа»
Креатив пришелся по душе сибирякам [фото]
Студенты проявили креатив.Фото: vk.com
Изменить размер текста:
Необычную акцию провели студенты медицинского университета в Омске. Накануне Дня Победы они решились на креатив. Ребята договорились и распределили, кто и какие окна в общежитии зажжет перед праздником. Из горящих окон получилось слово "Победа".
Фотография появилась в социальных сетях. Омичам такой креатив понравился. Многие сошлись во мнении, что студенты весьма оригинально решили отметить 9 Мая. Правда, нашлись и те, кто все же заявил, что слово "Победа" не слишком похоже. Однако на патриотизм будущих медиков такое мнение никак не повлияло.
ИСТОЧНИК KP.RU