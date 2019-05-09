2019-05-09T09:06:38+03:00
Общество

Омские зэки нарисовали картину по мотивам фильма «А зори здесь тихие...»

Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.fsin.suФото: 55.fsin.su
Изменить размер текста:

В честь Дня Победы заключенные из исправительной колонии № 12 написали картину. На работу участников кружка «Изобразительное искусство» вдохновил фильм «А зори здесь тихие…». Правда, свой выбор осуждённые остановили не на советской ленте Станислава Ростоцкого, а на работе 2015 года.

– Над картиной работали трое осужденных, каждый из художников прорисовывал те детали, которые у него получались лучше всего, – сообщает пресс-служба областного УФСИН. – Кто-то рисовал лица персонажей, кто-то работал над фоном. Благодаря такой слаженной совместной работе картина написана действительно на высоком уровне, передан характер каждого из героев кинофильма и литературного произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Картину разместят в библиотеке ИК-12 на тематической выставке, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24