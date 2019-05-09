Омские зэки нарисовали картину по мотивам фильма «А зори здесь тихие...»

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-09T09:06:38+03:00

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В честь Дня Победы заключенные из исправительной колонии № 12 написали картину. На работу участников кружка «Изобразительное искусство» вдохновил фильм «А зори здесь тихие…». Правда, свой выбор осуждённые остановили не на советской ленте Станислава Ростоцкого, а на работе 2015 года.

– Над картиной работали трое осужденных, каждый из художников прорисовывал те детали, которые у него получались лучше всего, – сообщает пресс-служба областного УФСИН. – Кто-то рисовал лица персонажей, кто-то работал над фоном. Благодаря такой слаженной совместной работе картина написана действительно на высоком уровне, передан характер каждого из героев кинофильма и литературного произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Картину разместят в библиотеке ИК-12 на тематической выставке, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU