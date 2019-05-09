К Дню Победы омич Анатолий Коненко создал «Родину-мать» размером с кедровый орех

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-09T08:40:14+03:00

Кроме того, к празднику мастер сделал миниатюры еще двух монументов

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Омский левша Анатолий Коненко к каждому празднику старается радовать поклонников своего таланта новыми творениями. В этом году к Дню Победы он создал крошечные копии сразу трех знаковых для нашей страны памятников.

Изображение одной из самых высоких скульптур Европы «Родина-мать» он разместил на кости мамонта внутри скорлупы кедрового ореха. Картина, где в точности переданы все детали монумента, стоящего в Волгограде, получилась размером в 6 миллиметров.

Есть теперь в коллекции автора и еще две микроминиатюры: «Воин-освободитель» – символ победы советского народа – и скульптуру «Стоять насмерть», посвященную самым тяжелым моментам Сталинградской битвы.

Работы микроминиатюрист посвятил своему деду Егору Сидоренко, который работал в Исилькуле механизатором, а в 1941 году попал на фронт.

Фото: Анатолий КОНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU