В Омске сотрудники Росгвардии присоединились в всероссийской акции Георгиевская ленточка

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-08T16:02:37+03:00

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К 74-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМОН Росгвардии, в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка», организовали и провели тематический урок мужества с детскими отрядами правоохранительной направленности.

Военнослужащие Управления Росгвардии по Омской области и сотрудники ОМОН раздали ребятам георгиевские ленточки в знак сохранения памяти о подвигах соотечественников и героях войны георгиевские ленточки, а также рассказали о правилах их ношения.

«Цель акции «Георгиевская ленточка» - создание символа праздника - Дня Победы. Этот символ - выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило об этом» - обратил внимание подростков полковник Ринат Акмалов.

Для подростков сотрудники отряда организовали выставку средств индивидуальной бронезащиты, используемых в служебной деятельности ОМОН. Ученики с удовольствием примерили шлемы и бронежилеты бойцов ОМОНа.

Юные гости отряда познакомились с автомобильной бронетехникой спецподразделения. Осмотр техники сопровождался восторженными комментариями ребят.

Фото: пресс-службу Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-службу Управления Росгвардии по Омской области

В тренировочном зале сотрудниками ОМОН была организована показательная тренировка по отработке боевых приемов. Сами ребята на татами отработали защиту от нападения вероятного преступника.

Кинолог ОМОН, познакомил ребят со служебной собакой, которая четко и умело выполняла его команды и продемонстрировала свои служебные навыки.

Фото: пресс-службу Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-службу Управления Росгвардии по Омской области

В актовом зале подросткам показали несколько сюжетов об истории создания и ежедневных буднях отряда.

- Подростки спрашивали, что нужно делать, чтобы быть принятым в спецподразделение. Требуется приобретать множество знаний, становиться физически выносливым, знать, как действовать в любой ситуации, не нарушая законов, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области. - Ведь кандидат на работу ОМОН должен быть не только образованным гражданином, но и имеющим безупречную биографию.

В заключении, представитель УМВД России по Омской области майор полиции Альбина Фомина, которая сопровождала подростков, поблагодарила росгвардейцев за проведенную экскурсию.

Фото: пресс-службу Управления Росгвардии по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU