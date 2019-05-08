На видео попало, как КамАЗ насмерть сбил омича на мопеде

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-08T11:38:34+03:00

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Трагедией закончилось ДТП, случившееся 7 мая примерно в 13.20 на пересечении улиц Заводская и 1-я Заводская. В районе авторынка в городке Нефтяников столкнулись КамАЗ и мопед «Хонда Такт».

В результате аварии 68-летний водитель мопеда получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице.

Накануне в соцсетях появилось видео происшествия. На записи видео, что мужчина на мопеде ехал по главной дороге, а водитель КамАЗа двигался по второстепенной и не предоставил преимущества. Вероятно, когда он заметил пожилого мужчину, уже не успел затормозить и грузовик буквально смял мотоциклиста.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины случившегося.

ДТП с КамАЗом в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU