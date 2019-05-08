2019-05-08T11:10:08+03:00
Общество

Омичка заплатит 5 тысяч за оскорбление полицейского

Приговор оказался нестрогим, потому что женщина раскаялась
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел 24 декабря на железнодорожной станции в Калачинске. 48-летняя местная жительница устроила там дебош. Находившиеся рядом люди вызвали правоохранителей. Но пришедший на место страж порядка не смог привести ее чувства – агрессивная женщина начала материть и его.

Хулиганку доставили в участок, за оскорбление полицейского в отношении нее возбудили дело.

– Мировой судья судебного участка № 100 в Калачинском судебном районе Омской области вынес приговор в отношении местной жительницы, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Женщина раскаялась в содеянном, ее приговорили к штрафу в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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