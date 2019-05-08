В Омске из окна выпал еще один ребенок
Несчастный случай произошел 7 мая примерно в 17.00 часов. 8-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 2 этаже жилого дома по улице Волгоградской.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, с травмой позвоночника ребенка доставили в больницу. По данному факту проводится дальнейшая проверка.
Управление МВД России по Омской области напоминает, что во избежание трагедий необходимо придерживаться следующих правил:
- проведите беседы с детьми об опасности нахожденя на подоконниках, самостоятельном открывании окон, облокачивании на москитные сетки;
- ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU