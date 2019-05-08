2019-05-08T09:22:50+03:00
Происшествия

В Омске из окна выпал еще один ребенок

Это уже четвертый несчастный случай за несколько дней
Анна МИКУЛА
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Несчастный случай произошел 7 мая примерно в 17.00 часов. 8-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 2 этаже жилого дома по улице Волгоградской.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, с травмой позвоночника ребенка доставили в больницу. По данному факту проводится дальнейшая проверка.

Управление МВД России по Омской области напоминает, что во избежание трагедий необходимо придерживаться следующих правил:

- проведите беседы с детьми об опасности нахожденя на подоконниках, самостоятельном открывании окон, облокачивании на москитные сетки;

- ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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