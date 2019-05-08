Скончался экс-вратарь «Авангарда»

СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-08T07:41:28+03:00

Адаму Свободе был 41 год.

Адам Свобода ушел из жизни на 42-м году

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Умер вратарь Адам Свобода, выступавший за «Авангард» в сезоне 2008/2009. О его смерти вчера, 7 мая, сообщила чешская газета Hokej. Позднее информацию подтвердила Федерация хоккея Чехии. Известно, что 41-летний хоккеист найден мертвым в своем доме в Пардубице.

В 2005 году Свобода стал чемпионом мира в составе сборной Чехии. В 2006 году – серебряным призером.

Голкипер играл в чемпионатах Чехии и за рубежом. В России он защищал ворота «Лады» и «Авангарда». Хоккеист завершил карьеру в 2017 году.

Омский клуб уже выразил свои соболезнования в связи со смертью Адама Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU