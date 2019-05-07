2019-05-07T14:42:34+03:00
Общество

В Омске пропал еще один молодой человек

Константин Малеташкин вышел из дома 2 мая и исчез
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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В Омске пропал еще один молодой мужчина. Его через социальные сети разыскивают близкие.

- Пропал человек Малеташкин Константин, 1983 года рождения. 2 мая в 19.30 ушел из дома и до сих пор о месте его нахождении ничего не известно. Был одет: синяя куртка, джинсы, туфли. Если кто что знает или видел, телефон для связи 89139689063 (Ирина), - говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день 2 мая исчез еще один омич - Илья Лукашенко. К сожалению, накануне его тело нашли в канаве на Красноярском тракте. По одной из версий на него было совершено разбойное нападение.

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2 мая в Омске пропал молодой мужчина. 26-летний Илья Лукашевич вечером поехал за покупками в «Ленту» и исчез. В течение двух суток его искали родные, друзья и волонтеры. Информация поступала путаная. Кто-то писал, что его «Хонду Торнео» видели в 350 км от города. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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