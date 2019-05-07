В Омске пропал еще один молодой человек

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-07T14:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске пропал еще один молодой мужчина. Его через социальные сети разыскивают близкие.

- Пропал человек Малеташкин Константин, 1983 года рождения. 2 мая в 19.30 ушел из дома и до сих пор о месте его нахождении ничего не известно. Был одет: синяя куртка, джинсы, туфли. Если кто что знает или видел, телефон для связи 89139689063 (Ирина), - говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день 2 мая исчез еще один омич - Илья Лукашенко. К сожалению, накануне его тело нашли в канаве на Красноярском тракте. По одной из версий на него было совершено разбойное нападение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропавшего омича, тело которого нашли на Красноярском тракте, могли убить из-за машины

2 мая в Омске пропал молодой мужчина. 26-летний Илья Лукашевич вечером поехал за покупками в «Ленту» и исчез. В течение двух суток его искали родные, друзья и волонтеры. Информация поступала путаная. Кто-то писал, что его «Хонду Торнео» видели в 350 км от города. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU