2019-05-07T14:19:50+03:00
Общество

В Омске эвакуировали несколько торговых комплексов

Туда поступили сообщения о минировании
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Эвакуация в ТК "Айсберг"Эвакуация в ТК "Айсберг"Фото: vk.com
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В социальных сетях омичи сообщили об эвакуации сразу в нескольких торговых центрах города. Так, сначала появилось сообщение об эвакуации торгового комплекса «Айсберг», который находится на Красном Пути. Очевидцы сообщили, что туда поступило сообщение о минировании здания и всех эвакуировали. Сейчас здание проверяют и охраняют люди в бронежилетах.

Эвакуация в ТЦ "Мега" Фото: vk.com

Эвакуация в ТЦ "Мега"Фото: vk.com

Фото: vk.com

Позже омичи рассказали и об эвакуации в ТЦ «Мега». Всех посетителей торгового комплекса эвакуировали на улицу. Пока неизвестно, что произошло в торговом центре. Это может быть как учебная эвакуация, так и сообщение о минировании. Сейчас здание также проверяют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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