Годовой доход директора омского садика составил более 3 млн

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-07T14:08:56+03:00

При подсчетах учитывалась не только зарплата, но и другие доходы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Впрочем, учитывалась не только ее зарплата, но и другие доходы

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Руководители омского образования отчитались о своих доходах. Самой обеспеченной среди коллег оказалась директор детского сада компенсирующего вида № 400 Наталия Викулова, которая ранее занималась бизнесом. В прошлом году она в общей сложности получила более 3,3 млн рублей. При этом учитывалась не только ее зарплата, но и другие доходы. Кроме того, в налоговой декларации значится, что Викулова имеет четыре земельных участка, два дачных домика, жилой дом и квартиру.

На втором месте - директор «Экоцентра» Галина Ситникова. Ее доход за прошлый год составил более 3,1 млн.

На третьем месте в рейтинге самых состоятельных руководителей в системе омского образования - директор детского лагеря «Дружные ребята» Сергей Метелев. Его доход в 2018 году составил 1,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU