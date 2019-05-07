Солдат украл пистолет в воинской части в Омске

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-07T13:57:34+03:00

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Жителя Новосибирска отправили служить в Омск. Однажды, он заметил, что заведующий складом не следит за ним и решил украсть пистолет. Он спрятал оружие, а через несколько дней отдал пистолет приехавшему его навестить отцу. Он отвез оружие в Новосибирск.

Пропажу пистолета обнаружили только через месяц и сразу вышли на похитителя. Солдат признался в том, что пистолет украл он. По его словам он попросту хотел, чтобы у него было оружие.

Омский гарнизонный военный суд приговорил молодого человека к 2 годам содержания в дисциплинарной воинской части. Он будет отбывать наказание в Новосибирске. Также ему нужно будет оплатить услуги адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU