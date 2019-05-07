В Омске дети отправились искать маму на велосипедах и потерялись

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-07T13:18:22+03:00

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Омичка ненадолго ушла по делам, оставив своих детей одних. Но дети не стали дожидаться возвращения мамы, взяли велосипеды и отправились на ее поиски. 6-летний мальчик и 7-летняя девочка спустя некоторое время потерялись и проголодались. Дети стали просить еду у прохожих.

Росгвардейцы накормили ребятишекФото: Росгвардия по Омской области

Фото: Росгвардия по Омской области

Росгвардейцы заметили детей, которые подбегали к прохожим, и подошли к ним. Мальчик с девочкой рассказали полицейским, что они искали внезапно исчезнувшую из дома маму, но заблудились. Стражи порядка доставили их в отделение полиции и накормили, также они установили личность матери и связались с ней. Омичка не знала, что дети отправились на ее поиски. Увидев маму, дети очень обрадовались, только чудом с ними не произошло ничего плохого.

ИСТОЧНИК KP.RU