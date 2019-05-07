Прокуратура: Омича не должны были судить за видео со свастикой

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-07T13:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, довольно неоднозначная история произошла с 31-летним дизайнером из Омска Ильей Фришманом. В 2009 году он разместил на своей странице в соцсети ролик из «Большой разницы».

Видео про Штирлица тогда показалось ему остроумным. Но его чувства юмора не разделили правоохранители. Спустя годы к Илье пришел сотрудник из отдела по борьбе с терроризмом и сообщил, что его обвиняют в размещении свастики. Через день Илью судили, признали виновным и оштрафовали на тысячу рублей. Омич возмутился - его родные во времена войны погибли в концлагере. Илья решил обжаловать это решение. Его поддержал и прокурор Павел Попов. Он пояснил в протесте, что у Ильи не было цели пропагандировать и создавать фашистские организации на территории России.

— Запрет на показ фильмов с использованием нацистской военной формы без учета исторических событий может привести к запрету показа всех документальных (в том числе военной кинохроники), художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941–1945 года, — написал он в протесте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Да у меня бабушка умерла при холокосте!»: Омича обвинили в экстремизме за репост передачи «Большая разница»

Молодой омский дизайнер Илья Фришман даже не сразу поверил, что происходящее с ним - не запоздалый первоапрельский розыгрыш от друзей. Дело в том, что 10 апреля ему позвонили из Центра «Э» и настоятельно потребовали явиться на допрос. После отказа прийти в участок добровольно, сотрудник в гражданском нагрянул к омичу домой сам. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU