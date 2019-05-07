В Казахстан из Омска пытались незаконно вывезти табун лошадей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-07T12:47:05+03:00

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На границе с Казахстаном в Исилькульском районе пограничники остановили большегруз. В нем находились 25 лошадей, которых везли из Омска в Казахстан. Однако когда сотрудники Роспотребнадзора и пограничники потребовали у перевозчика документы на животных, их не оказалось.

Перевозка лошадей в количестве 25 голов осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для перемещения по территории Евразийского экономического союза, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Всех лошадей пришлось вернуть обратно в Омск их владельцам. Им, впрочем, придется заплатить крупный штраф за перевозку животных без документов.

ИСТОЧНИК KP.RU