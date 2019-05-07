На крыше в Омске заметили голого мужчину
В социальных сетях омичи сегодня разместили необычные фото и видео с крыши одного из домов в городке Нефтяников. По крыше многоэтажки там разгуливал абсолютно голый мужчина. Сначала он пытался спрятаться за вентиляционной трубой, а потом и вовсе забрался на нее. При этом видно было, что из окна последнего этажа ему машет женщина.
Почему омич забрался на крышу, и что он хотел сделать, пока неизвестно. В комментариях омичи предположили, что мужчина употребил слишком много наркотиков или он и вовсе сумасшедший. Некоторые, впрочем, выдвинули более забавную версию объяснения происходящего.
- Может, чей-то любовник. Муж домой раньше пришел, вот он и полез на крышу, - написали очевидцы в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU