2019-05-07T12:17:46+03:00
Общество

На крыше в Омске заметили голого мужчину

Он разгуливал вокруг вентиляционной трубы [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На крыше в Омске заметили голого мужчинуНа крыше в Омске заметили голого мужчинуФото: vk.com
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В социальных сетях омичи сегодня разместили необычные фото и видео с крыши одного из домов в городке Нефтяников. По крыше многоэтажки там разгуливал абсолютно голый мужчина. Сначала он пытался спрятаться за вентиляционной трубой, а потом и вовсе забрался на нее. При этом видно было, что из окна последнего этажа ему машет женщина.

Почему омич забрался на крышу, и что он хотел сделать, пока неизвестно. В комментариях омичи предположили, что мужчина употребил слишком много наркотиков или он и вовсе сумасшедший. Некоторые, впрочем, выдвинули более забавную версию объяснения происходящего.

- Может, чей-то любовник. Муж домой раньше пришел, вот он и полез на крышу, - написали очевидцы в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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