Мальчика, который упал на штырь забора гимназии в Омске, выписывают из больницы
Напомним, инцидент произошел на территории омской гимназии № 88. Туда пришли ученики из соседней школы. Мальчишки бегали по крыше хозпостроек. Когда их заметила сотрудница гимназии, все разбежались.
А один из них не рассчитал расстояние и прыгнул прямо на забор, напоровшись животом на металлический штырь. Мальчика спасли сотрудники МЧС. Они отпилили часть ограждения и прямо в ним ребенка на скорой доставили на скорой.
Операция прошла удачно, и маленького пациента вскоре перевели из реанимации в травматологию.
Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. На этой неделе его, вероятно, выпишут из больницы.
Тем временем, в региональном СКР возбудили уголовное дело в отношении сотрудников гимназии, где произошло ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU