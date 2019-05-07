Мальчика, который упал на штырь забора гимназии в Омске, выписывают из больницы

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-07T11:41:04+03:00

На руководство омской гимназии, где ученик напоролся на штырь забора, завели дело. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Напомним, инцидент произошел на территории омской гимназии № 88. Туда пришли ученики из соседней школы. Мальчишки бегали по крыше хозпостроек. Когда их заметила сотрудница гимназии, все разбежались.

А один из них не рассчитал расстояние и прыгнул прямо на забор, напоровшись животом на металлический штырь. Мальчика спасли сотрудники МЧС. Они отпилили часть ограждения и прямо в ним ребенка на скорой доставили на скорой.

Операция прошла удачно, и маленького пациента вскоре перевели из реанимации в травматологию.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. На этой неделе его, вероятно, выпишут из больницы.

Тем временем, в региональном СКР возбудили уголовное дело в отношении сотрудников гимназии, где произошло ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU