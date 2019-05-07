В Омской области пьяный инвалид утонул в водопроводной яме

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-07T11:22:45+03:00

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Все произошло в деревне Салтаим Крутинского района Омской области. Прохожие нашли тело мужчины в водопроводной яме неработающей колонки. Они вызвали полицию и следователей, которые выяснили, что мужчина из ямы – это 67-летний местный житель.

По всей видимости, когда он шел по поселку, он не заметил ямы и провалился туда. Мужчина не смог выбраться самостоятельно и захлебнулся. Он был инвалидом, в силу заболевания координация движений у него была нарушена. К тому же пенсионер много выпил.

Как сообщили в пресс-службе следкома, яма, наполненная водой, была глубиной около 1,5 метров. Сейчас следователи проводят проверку, известно, что они будут проверять администрацию поселка, которая должна была огородить яму.

ИСТОЧНИК KP.RU