2019-05-07T11:04:39+03:00
Общество

В Омске эвакуировали гимназию

В здании сработала сигнализация
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске эвакуировали гимназиюВ Омске эвакуировали гимназиюФото: vk.com
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В социальных сетях школьники выложили фото из гимназии №88 на улице 3-я Транспортная в Омске. В школе сработала сигнализация, и всем ее ученикам пришлось эвакуироваться на улицу. На вызов приехали спасатели и помогли школьникам организованно выйти из здания.

Однако после проверки здания выяснилось, что тревога была ложной, а сигнализация сработала или случайно, или же кто-то из учеников нажал на кнопку тревоги. По всей видимости, кто-то из учеников не хотел идти на занятия и таким образом решил остановить учебный процесс. Однако после того, как спасатели убедились, что ничего опасного в школе нет, всем ученикам пришлось вернуться на занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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