2019-05-07T10:46:20+03:00
Общество

«Да, это он, слава богу!»: появилось видео спасения пропавшего 2-летнего ребенка в Омске

Мальчика отдали маме, с ним все хорошо [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Появилось видео спасения пропавшего 2-летнего ребенка в ОмскеПоявилось видео спасения пропавшего 2-летнего ребенка в ОмскеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мама мальчика работала в своем огороде, который находится в садоводческом товариществе «Заветы Мичурина». Она не заметила, как ее 2-летний малыш вышел за ограду и куда-то отправился. Когда она увидела, что ребенка нет, она стала искать его сначала сама, потом к поиску подключились и соседи, но мальчик куда-то пропал. Отчаявшись, родители пошли в полицию.

Прочесывать близлежащие леса и заброшенные здания бросились полицейские, участковые, кинологи и госавтоинспекторы. Они опрашивали местных жителей и заглядывали в каждое здание. Но неожиданно малыша удалось найти за 5 километров от дома. Он подошел к группе отдыхающих на котловане омичей, и его заметил проезжающий мимо полицейский-водитель Александр Берзин.

Мальчик чувствовал себя хорошо, полицейский сфотографировал мальчика и отправил фото маме, которая узнала малыша. Полицейский угостил мальчика конфетами и повез к маме. Она плакала, в истерике женщина подняла на уши всех соседей и родственников.

- Да, это он. Слава богу! – воскликнула омичка, увидев фото ребенка.

Мальчика привезли и отдали в руки испугавшейся женщине. Малыш не был напуган и общался с полицейскими и соседями, уплетая подаренные конфеты.

Полицейские вернули потерявшегося ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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