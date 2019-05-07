2019-05-07T10:40:09+03:00
Общество

14-летняя омичка родила от разнорабочего

Мужчине теперь грозит до 10 лет колонии
Анна МИКУЛА
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По данному факту возбудили уголовное дело.По данному факту возбудили уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Инцидент произошел накануне в Омске. В один из роддомов города доставили 14-летнюю девушку со схватками. Она родила малыша, а врачи сообщили о случившемся правоохранителям.

По предварительным данным, отец ребенка - 21-летний молодой человек, который трудится разнорабочим на стройке. На момент их связи школьнице было 13 лет.

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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