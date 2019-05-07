В соцсети попало видео с омскими детьми, висящими на ограждении балкона
Точно такая же история с ними была уже в прошлом году [видео]
Фото: vk.com/inci55
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Обеспокоенные соседи выложили в социальные сети запись с проделками ребятишек из квартиры на третьем этаже. Мальчик и девочка виснут и перелазят через невысокое ограждение балкона. Только после окрика автора видео останавливаются. Но потом все продолжается снова. Вероятно, дети находятся без присмотра взрослых.
Судя по всему, все происходит в многоэтажке на улице Ялтинской. В прошлом году соседи уже выкладывали фото этих же детей, висевших на ограждении балкона, и даже обращались в полицию. Но с тех пор ситуация не изменилась.
Фото: Омск Live
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ИСТОЧНИК KP.RU