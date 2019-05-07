2019-05-07T10:26:28+03:00
Общество

В соцсети попало видео с омскими детьми, висящими на ограждении балкона

Точно такая же история с ними была уже в прошлом году [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Обеспокоенные соседи выложили в социальные сети запись с проделками ребятишек из квартиры на третьем этаже. Мальчик и девочка виснут и перелазят через невысокое ограждение балкона. Только после окрика автора видео останавливаются. Но потом все продолжается снова. Вероятно, дети находятся без присмотра взрослых.

Судя по всему, все происходит в многоэтажке на улице Ялтинской. В прошлом году соседи уже выкладывали фото этих же детей, висевших на ограждении балкона, и даже обращались в полицию. Но с тех пор ситуация не изменилась.

Фото: Омск Live

Фото: Омск Live

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ИСТОЧНИК KP.RU

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