Омичи возмутились состоянием бульвара Победы и сами привели его в порядок

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-07T09:58:34+03:00

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Напомним, накануне в соцсетях появился гневный пост, в котором местные жители рассказывали о плачевном состоянии, в котором находится стела с именами фронтовиков и в целом бульвар Победы. В мэрии ответили, что работы по облагораживанию этой территории будут проводиться, но чуть позже. И напомнили: реконструкцию бульвара Победы разделили на два этапа. В прошлом году привели в порядок участок от проспекта Карла Маркса до середины, в этом закончат благоустройство вплоть до пересечения с Иртышской набережной. Но масштабные преобразования еще только планируют начать, а до Дня Победы осталось всего несколько дней.

Не дожидаясь этого, местные жители решили своими силами привести мемориальный комплекс в порядок - купили краску и обновили мемориал, покрасили бордюры. После этого в горадминистрации пообещали доделать остальное.

- Работы традиционно проводятся силами ДЭУ в преддверии Дня Победы, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - На сегодня запланированы работы по покраске, посадке цветов, очистке прибордюрной части. Вчера проводились работы по окраске цветника напротив мемориала, и пусконаладочные работы по фонтану. Данные фотографии сделаны на той части бульвара Победы, которая будет благоустраиваться в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нынешнем году.

Фото: vk.com/omskgolos

ИСТОЧНИК KP.RU