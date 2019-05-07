В Омске нашли мертвым рыбака, которого искали полгода

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-07T09:06:49+03:00

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Рыбака Дмитрия Бондаренко родные искали с октября прошлого года. Тогда он отправился на рыбалку на одно из озер в Марьяновском районе и исчез. Родные Дмитрия обратились в полицию и волонтерах, чтобы они помогли найти мужчину. Однако все поиски оказались безуспешными, по горячи следам мужчину найти не удалось.

Сегодня из группы по поиску людей «ДоброСпас - Омск» стало известно, что Дмитрия нашли мертвым. Его тело обнаружили на берегу озера Райнфельд в Марьяновском районе. Именно там его видели последний раз. По всей видимости, омич утонул во время рыбалки. Известно, что он был заядлым рыбаком – в соцсетях у Дмитрия много фотографий с рыбалок. У мужчины осталась жена и двое детей. В его смерти будут разбираться следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU