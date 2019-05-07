2019-05-07T08:33:59+03:00
Общество

Омская пенсионерка отдала 2 миллиона за компенсацию вложенных в МММ денег

Деньги она так и не получила
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пенсионерка с соседкойПенсионерка с соседкойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Пенсионерке позвонила женщина и заявила, что ей положена компенсация в 290 тысяч рублей за вложенные в акции «МММ» деньги. 58-летняя пенсионерка действительно некоторое время назад вкладывала деньги в пирамиду, поэтому она обрадовалась такому звонку. Женщина на том конце провода убедила пожилую омичку в том, что для оформления необходимых бумаг и получения компенсации нужно перевести деньги на определенные счета. За 4 дня пенсионерка умудрилась перевести мошенникам около 2 миллионов рублей. Она перевела все свои накопления, часть суммы взяла в кредит и в долг.

В пресс-службе полиции сообщили, что, возможно, переведенная мошенникам сумма была бы гораздо больше, если бы омичку не остановила соседка, к которой та пришла за очередным займом. Опомнившись, омичка пошла в полицию. Там завели уголовное дело, но мошенников пока не нашли. Неизвестно, удастся ли теперь пенсионерке вернуть свои накопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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