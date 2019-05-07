В Омске малыш выпал из окна и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 07:07 2019-05-07T07:07:20+03:00

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«Комсомолка» уже рассказывала несчастных случаях с детьми, которые выпали из окна. За последние дни в Омске случилось сразу три таких происшествия. Полуторагодовалый малыш упал из окна на 2 этаже, а 3-летний ребенок выпал из окна на 4 этаже. Детей с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Однако сейчас стало известно, что накануне вечером произошла еще одна трагедия. Из окна на 3 этаже дома по улице Камерный переулок выпал еще один малыш. В соцсетях очевидцы сообщили, что ребенка 3-4 лет спасти не удалось, от полученных травм он скончался. Причиной всех трех случаев стала невнимательность родителей – они оставили малышей, которые, опираясь на москитную сетку, выпали из окон вместе с ней.

- Утром я видела, как мальчик махал мне ручкой, а через несколько часов на моих глазах он стал ангелом. Я до сих пор не могу прийти в себя, на место падения унесла игрушку, цветы и зажгла свечу, - написала в соцсетях одна из очевидцев.

Известно, что трагедия случилась за считанные минуты, когда мама с детьми вернулась с прогулки, а квартира проветривалась.

ИСТОЧНИК KP.RU