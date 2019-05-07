Пропавшего в дачах малыша омские полицейские нашли в лесу у котлована
С ребенком все в порядке
Малыша нашли.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Закончились поиски 2-летнего ребенка, который неожиданно пропал на территории одного из садоводческих товариществ. Пропажу малыша его родители заметили не сразу. Когда стало понятно, что мальчик потерялся, они обратились в полицию.
На поиски ребенка подняли несколько десятков полицейских. И это дало свои плоды - малыша нашли. Его обнаружили аж в 5 километрах от места пропажи. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, мальчик находился в лесу около котлована. С ним все в порядке - трагедии удалось избежать. А вот родителям малыша предстоит непростой разговор с полицейскими и органами опеки.
ИСТОЧНИК KP.RU