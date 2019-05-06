В Омске пропал двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-06T16:01:06+03:00

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Инцидент случился сегодня, 6 мая, около 17.00 в СНТ «Заветы Мичурина». Местная жительница на минуту отвлеклась и потеряла своего двухлетнего сына. Отчаявшись найти малыша самостоятельно, женщина обратилась за помощью в полицию.

Полицейские осматривают прилегающую территорию и опрашивают жителей садоводческого товарищества. Приметы разыскиваемого: рост 92 см, волосы светлые, глаза голубые, среднего телосложения, одет в синюю кофту, коричневые брюки, черные с зелеными вставками кроссовки. Особые приметы – родинка в паху.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 02, 79-32-00 и 79-25-02.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские разыскали мальчика в лесном массиве в 5 километрах от садоводческого товарищества. За время отсутствия противоправных действий в отношении него не совершено, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время его передадут родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU