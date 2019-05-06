2019-05-06T16:01:06+03:00
Общество

В Омске пропал двухлетний ребенок

Мама потеряла малыша на дачах
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инцидент случился сегодня, 6 мая, около 17.00 в СНТ «Заветы Мичурина». Местная жительница на минуту отвлеклась и потеряла своего двухлетнего сына. Отчаявшись найти малыша самостоятельно, женщина обратилась за помощью в полицию.

Полицейские осматривают прилегающую территорию и опрашивают жителей садоводческого товарищества. Приметы разыскиваемого: рост 92 см, волосы светлые, глаза голубые, среднего телосложения, одет в синюю кофту, коричневые брюки, черные с зелеными вставками кроссовки. Особые приметы – родинка в паху.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 02, 79-32-00 и 79-25-02.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские разыскали мальчика в лесном массиве в 5 километрах от садоводческого товарищества. За время отсутствия противоправных действий в отношении него не совершено, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время его передадут родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный банкир Омской области получает 11,5 миллионов в год
Власти починят обветшавшую стеллу у бульвара Победы, возмутившую омичей
Пострадавшей в пожаре семье в Омске собирают вещи
Бесплатные консультации врачей-косметологов лучшей клиники России*
Медведица Гуля из Большереченского зоопарка открыла купальный сезон
На трассах в Омской области установят 10 камер
Житель Омской области только с помощью прокуратуры добился, чтобы его признали инвалидом
В Омске двое маленьких детей выпали из окон многоэтажек
Омич, нарубивший берез на полмиллиона, отделался условным сроком
«Росводоканал Омск» поддержал акцию «Я помню! Я горжусь!»
В Омске в горящем доме взорвался газовый баллон
Омича, заступившегося за мать, отправили в колонию на 9 лет
Уже на этой неделе заработают все омские фонтаны
Из-за жары в Омске отопление отключат раньше времени
Омичи нашли тело мужчины на Красноярском тракте
В Омской области за выходные сгорело 400 гектаров лесов
В Омске на 4 дня изменят расписание некоторых электричек
В Омске обещали отремонтировать разрушающийся памятник Ермаку